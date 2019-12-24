رذاذ يحوّل الأسطح العادية إلى ألواح شمسية

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

قال فريق من الباحثين في جامعة فلوريدا المركزية أإنّهم طوروا ذكاءً اصطناعياً جديداً، بهدف استخدامه لتطوير سائل خاص يُسمى بيروفسكايت يعمل على إنتاج خلايا شمسيّة بمجرد رشّه على سطح عادي. ويفترض أن تحوّل خلايا بيروفسكايت ضوء الشمس إلى طاقة تماماً كألواح السيليكون الشمسية، وطرحت هذه الفكرة منذ أكثر من عقد، لكنها لم تطبق بسبب ارتفاع كلفتها حينئذ. واستُخدمت خوارزمية تعلم آلة درست مئات البيانات من الأوراق البحثية والمنشورات عن بيروفسكايت، ليتمكن النظام بعدها من توقع أفضل الطرق لتطويره.

ويأمل الفريق الحصول على مادة مستقبلية مرنة ومفيدة دون كلفة مرتفعة.

وصرح جايان توماس الكاتب الرئيس للورقة في بيان: «تظهر نتائجنا قدرة تعلم الآلة على تطوير مادة بيروفسكايت والألواح الشمسيّة بطريقة غير مسبوقة».