أكاديمي مصري: دائرة المتذوقين للفنون التشكيلية في اتّساع

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

اعتبر الأكاديمي والفنان التشكيلي المصري، الدكتور كريم القريطي، أن الحركة التشكيلية العربية في تطور مستمر، وأن هناك اتساعاً في دائرة المتذوقين للفنون التشكيلية بفضل انتشار قاعات العرض الخاصة، وعودة بعض الفعاليات التشكيلية الكبرى التي كانت قد توقفت في السابق، مثل بينالي القاهرة، بجانب النهضة التي تشهدها بلدان عربية عدة؛ وفي مقدمتها دول الخليج العربي، ومصر.

وأضاف القريطي، بعد مشاركته في النسخة الـ12 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، في الفترة من الخامس إلى 19 الجاري، بمشاركة 19 فناناً ينتمون لثلاث قارات، أن الحاجة أصبحت ماسة لقيام المؤسسات التعليمية العربية بتعميم ممارسة الفن، والتصدي لظاهرة تعامل المدارس مع حصة التربية الفنية على أنها مجرد «فسحة».

وطالب القريطي بانتقال المعارض الفنية من داخل القاعات المغلقة إلى الشوارع والميادين والأندية والمدارس، مؤكداً أن العالم العربي غني بفنانين عظام، لكنهم يحتاجون إلى مساحات أكبر للتعبير عن المجتمع وأنفسهم.