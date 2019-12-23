«أحلام طيفه».. جديد عيضة المنهالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة الخوار للإنتاح الفني أحدث أعمالها الغنائية تحت عنوان «أحلام طيفه»، بتوقيع شعري من الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، وصوت المطرب الإماراتي عيضة المنهالي.

ومن كلمات الأغنية:

كله ولا فراق محبوبي.. ما أطيق بعده ولا فراقه

كني بلا قلب مسلوبي.. ومن عاش من دون خفاقه؟

والأغنية من ألحان عبدالله المعمري وتوزيع رائد سامي، والإشراف العام على العمل للشاعر الإماراتي علي الخوار.

وسبق للشركة أن أطلقت أغنية بعنوان «شبيه القمر» بصوت عيضة المنهالي ومن أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، والتي حققت انتشاراً على منصات إلكترونية ومحطات إذاعية خليجية وعربية. وحسب بيان للشركة تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه؛ تصدرت أغنية «أحلام طيفه» أثير الإذاعات الخليجية والعربية لتلقى رواجاً منذ إطلاقها، كما حظيت باهتمام على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية.