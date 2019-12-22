عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد داليا البحيري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهت الفنانة داليا البحيري من تصوير مشاهدها في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، بالأيام الماضية، حيث يتبقى لفريق العمل 10 أيام لينتهي تماماً من التصوير، ويبدأ مخرج العمل رامى إمام في مونتاج ومكساج المسلسل، استعداداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وتظهر داليا خلال الأحداث بشخصية فتاة فقيرة من طنطا، تقابل الزعيم ويحدث كثير من المفاجآت في المسلسل.

وكان النجم عادل إمام قد احتفل بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري، أثناء تصوير مسلسل «فلانتينو». ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل «فلانتينو»، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي. ويسجل المسلسل التعاون الثاني بين داليا البحيري والزعيم عادل أمام، بعدما قدمت معه فيلم «السفارة في العمارة» عام 2005، أي منذ 14 عاماً، وحقق العمل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته أحمد راتب، وعزت أبوعوف وخالد سرحان ولطفي لبيب وميسرة، وتأليف يوسف معاطي وإخراج عمرو عرفة. ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.

فتاة فقيرة من طنطا، تقابل الزعيم وينتظرها كثير من المفاجآت.

المسلسل هو العمل الثاني بين داليا والزعيم بعد «السفارة في العمارة».