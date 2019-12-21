للبحث عن كائنات فضائية.. شبكة أطباق ضخمة في إفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت نشرة مرصد المستقبل في دبي أن آلاف المهندسين يعلمون جاهدين في شبكة تلسكوب راديوي عملاق يتبع للمنظمات الحكومية الدولية يدعى «مصفوفة الكيلومتر المربع» وهي شبكة كبيرة جداً ستمتد على ثماني دول إفريقية، مشيرة إلى أن أول دفعة من الأطباق أنشئت فعلياً، وفقًا لمجلة وايرد الأميركية، وستفحص المصفوفة السماء عند اكتمالها بحثاً عن إشارات راديوية تصل إلى مليارات السنين الضوئية، ومنها إشارات الحياة الفضائية.

وأضافت النشرة أن الفكرة تتمحور حول محاكاة طبق ضخم من خلال ضم آلاف الأطباق الصغيرة في شبكة واحدة، ويمتد الطبق الضخم الناتج على ثمانية بلدان إفريقية عند اكتماله، وينضم إلى مليون طبق صغير الحجم خُطَّط لنشرها أيضاً في أستراليا.