بدءاً من 94 سنتمراً للرجال و80 للنساء.. محيط البطن يدق ناقوس الخطر

المصدر: بايربرون - د.ب.أ

أوردت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية أن محيط البطن الكبير يدق ناقوس الخطر، إذ يرتفع خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الدهون، التي تتراكم في الكبد والبنكرياس، تُعيق إنتاج هرمون الأنسولين، الذي يعمل على خفض مستوى السكر بالدم، كما أن الخلايا الدهنية تتسبب في إفراز هرمونات ومواد ضارة بالجسم، والتي تتسبب على سبيل المثال في تكلس الأوعية الدموية.

وأضافت «أبوتيكن أومشاو» أن محيط البطن يدق ناقوس الخطر بدءاً من 94 سم لدى الرجال، وبدءاً من 80 سم للنساء.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الذين يكون محيط البطن لديهم كبيراً، العمل على خفض كتلة الجسم الكلية بنسبة تتراوح بين 5 و10%، من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.