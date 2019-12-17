شاحنة ذاتية القيادة تنقل 20 طناً من الزبدة 4500 كيلومتر

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

أكملت شركة بلس إيه آي الناشئة، التي يقع مقرها في وادي السيليكون في كاليفورنيا، شحن نحو 20 طناً من الزبدة من ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى ولاية بنسلفانيا لمسافة أكثر من 4500 كيلومتر في أقل من ثلاثة أيام، مستخدمة لإتمام هذه المهمة شاحنة ذاتية القيادة. ووفقاً لتقارير موقع «ذا ميركري نيوز»، استقل الشاحنة سائق سلامة مهمته تولي زمام القيادة في حالات الطوارئ، فضلاً عن وجود مهندس مرافق لمراقبة العمليات كافة.

وقال «شون كيريغان»، المؤسس المشارك في لقاء صحافي له: «أردنا أن نظهر سلامة نظامنا العام واعتماديته ونضجه»، ووفقاً لموقع كيريجان، التزمت الشاحنة المستقلة بتوقفات مجدولة دون أن تواجه مشكلات تقنية أو أعطال غير متوقعة في نظام القيادة الذاتية.

وتجري شركات أخرى، مثل شركتي «يو بيه إس» و«فولفو»، اختبارات مشابهة على الشاحنات ذاتية القيادة، لكنهما لم تحاولا بعد تجربة رحلة طويلة كهذه.

ويزداد الطلب على الزبدة خلال فترة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأميركية كل عام. وقال «يون ديوبيري»، كبير مسؤولي الإمداد في زبدة لاند أوليكس: «كي تكون قادراً على تلبية احتياجات السوق في فترة ذروة الطلب، فإن الاعتماد على حل شحن عالي الكفاءة من ناحية التكلفة والوقود، سيكون ذا قيمة كبيرة لأعمالنا».

وواجهت الشاحنة أثناء رحلتها أجواءً ماطرة تارة ومثلجة تارة أخرى، فضلاً عن صعودها إلى ارتفاع 3300 متر، عبرت خلالها الطرق المتعرجة في جبال روكي خلال رحلتها التي استمرت ثلاثة أيام.