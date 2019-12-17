العاملون في اليابان يستخدمون الهياكل الخارجية ليؤخروا تقاعدهم

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

مازال بعض كبار السن في العقد الثامن من عمرهم في اليابان يعملون ويؤخرون تقاعدهم بفضل الهياكل الخارجية.

ولا تقتصر استخدامات الهياكل الخارجية على تعزيز قوة الجنود أو استخدامها في منشآت تجميع السيارات أو مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل فحسب، بل تساعد أيضاً كبار السن في أداء أنشطتهم اليومية.

إذ ذكرت دورية نيو ساينتيست أخيراً أن كبار السن في اليابان يستخدمون الهياكل الخارجية كي تساعدهم على أداء وظائفهم وتأخير تقاعدهم.

ومتوسط الأعمار في اليابان واحد من الأعلى في العالم، إذ ذكر مكتب المراجع السكانية في الولايات المتحدة الأميركية أن نسبة السكان الذين يزيد عمرهم على 65 عاماً في اليابان تبلغ نحو 26%، وهي الأعلى عالمياً، وفقا لبيانات عام 2015.

وتساعد البدلة مستخدميها على رفع أثقال تزن نحو 25 كيلوغراماً، ويبلغ سعرها 1300 دولار. وقال دايجو أوريهارا، المتحدث باسم شركة إينوفيس، لدورية نيو ساينتيست: «أحد عملائنا شركة عائلية تنتج الفجل المخلل وتبيعه، وتستخدم أثقالاً في عملية الإنتاج. وعلى الرغم من أن الأب في العقد الثامن من العمر، ويفترض أن يتقاعد، لكنه مازال يعمل باستخدام الهيكل الخارجي الذي أنتجته شركتنا».

26 %

من اليابانيين تزيد

أعمارهم على 65 عاماً.