المصدر: علي بن ثالث

تلعب الشعاب المرجانية دوراً في حياتنا، حيث توفر الغذاء والدواء والحماية من العواصف، فهي توفر الغذاء كالأسماك والقشريات، والدواء، حيث كشف العلم الحديث وجود مواد يفرزها المرجان والإسفنج لمنع الكائنات الأخرى من التكون على أجسامها، وهذه المواد يستخدمها العلماء لمعالجة أمراض السرطان والأمراض العصبية، أيضاً تحمي الشعاب الشواطئ من التآكل بفعل العواصف والتيارات، فهي بمثابة كواسر أمواج، إضافة إلى كونها أماكن استمتاع وغوص وسياحة، هذا على سبيل المثال لا الحصر لأهميتها. صورة لنوع من الشعاب المرجانية الطويلة قمت بتصويرها في منطقة بحر الباندا بإندونيسيا