«فيس بوك» ينقذ مغربيين محاصرين في الثلوج

المصدر: الرباط - د.ب.أ

قالت السلطات المغربية إن مصالح هيئة الدفاع المدني تمكنت، أول من أمس، من إنقاذ سائحين مغربيين عالقين في الثلوج، بجبل تدغين في إقليم الحسيمة شمالي المغرب. وكان السائحان المقيمان في فرنسا، والمنتميان إلى مدينتي سلا وتمارة، قد قررا تسلق جبل تدغين وحدهما دون مساعدة، وأصيب أحدهما بكسر في كتفه ورجله.

ووجه أحد الناجين نداء استغاثة، عبر بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وانتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة، لتتدخل بعدها السلطات المحلية والأمنية لإنقاذهما، بمساعدة مرشدين سياحيين ومجموعة من أبناء منطقة الريف.

وحسب بيان السلطات المحلية في مدينة الحسيمة البعيدة عن العاصمة الرباط بأكثر من 400 كيلومتر، فإن مصالح الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى الشابين في الوقت المناسب، ونقلتهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.