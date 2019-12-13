نفوق فيلة مسنّة بعد سنوات من خدمتها للسيّاح

المصدر: هانوي - د.ب.أ

ذكرت السلطات الفيتنامية، أمس، أن أنثى فيل تبلغ من العمر 59 عاماً وتعيش في منطقة المرتفعات الوسطى، نفقت بعد أن ظلت تحمل السياح وتتجول بهم في رحلات لمشاهدة المعالم السياحية لسنوات طويلة.

وقال مدير «مركز حماية الافيال» في إقليم داك لاك، هيونه ترونج لوان، إن الفيلة «هبان» نفقت بسبب تقدمها في العمر، كما كانت تعاني بعض مشكلات الأسنان لأشهر عدة، ما جعل تناول الطعام أمراً صعباً بالنسبة لها.

وأقام صاحب أنثى الفيلة، وقرويون، مراسم دفن لها.

وكانت الفيلة ولدت عام 1962، وتم ترويضها واستخدامها لخدمة السائحين لفترة طويلة من الوقت.