استطلاع فرنسي: للضحك تأثيرات إيجابية بالجملة على الصحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر استطلاع حديث أن كل أربعة أشخاص من أصل خمسة، يشعرون بالقلق إزاء عدم وجود مساحة كافية للضحك في المجتمع في الوقت الحالي.

وبيّن الاستطلاع، الذي أعدته الشركة الفرنسية المنتجة لأجبان «البقرة الضاحكة»، أن 90% من المستطلعين يرون أن الحياة تصبح أسهل بكثير عندما يختار الناس الضحك، لأن ذلك يتيح لهم التقدم بسرعة أكبر. وإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يضحكون، غالباً ما يكونون أكثر سعادة بنسبة 50%، مقارنة بأولئك الذين نادراً ما يضحكون. وأفاد الاستطلاع بأن 25% من الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، هم أكثر قابلية للضحك، مشيراً إلى أن الضحك هو أيضاً محرك اجتماعي قوي، إذ إن ثلاثة من بين كل أربعة أشخاص يرون أن الضحك يسمح لهم بتكوين صداقات جديدة، وأن تسعة من بين كل 10 أشخاص يقولون إنهم معجبون بمن يتقنون هذه المهارة.

وذكر الاستطلاع، الذي كشفت عنه الشركة الفرنسية، أخيراً، أن ثمانية أشخاص من بين كل 10 يعتبرون أن الضحك له تأثير إيجابي على الصحة، فالذين يضحكون في معظم الأحيان يكونون أكثر قابلية بنسبة 30% لاتباع نظام غذائي متوازن.

وإضافة إلى ذلك، يظهر الاستطلاع أن الذين يضحكون دائماً لديهم توجه نحو الفضول والإبداع في ما يتعلق بطعامهم (الفرق من 10 إلى 25 نقطة). فهؤلاء أكثر ميلاً لتجربة الأطعمة الجديدة أو اختبار وصفات جديدة، وإيلاء المزيد من الاهتمام لتقديم طعامهم، عن طريق إضافة المزيد من الألوان بين الأطعمة المختلفة.