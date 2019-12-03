أسترالية عاشت أسبوعين على «المياه الجوفية»

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

قالت الشرطة الأسترالية، أمس، إنه تم العثور على امرأة على قيد الحياة، بعد أسبوعين من اختفائها مع اثنتين من صديقاتها في منطقة نائية وسط أستراليا.

وأضاف بيان الشرطة أنه تم العثور على تمرا ماكبيت-رايلي في حالة جيدة، بعد أن تجنبت الجفاف عبر شرب المياه الجوفية الموجودة في المنطقة.

وتم العثور على المرأة، 52 عاماً، في حفرة مائية شرق منطقة بئر ستيوارت، أثناء عملية بحث جوية.

ولاتزال صديقتاها مفقودتين في المنطقة النائية الوعرة، حيث تصل درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية.

وكانت رايلي وصديقتاها قد انطلقن في رحلة بعد ظهر يوم 19 نوفمبر، وعلقن بعد أن تعثرت سيارتهن في نهر فينكي.