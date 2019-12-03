بالغرافيك: «آي جي نوبل».. جائزة للاختراعات السخيفة والإنجازات المضحكة

المصدر: إعداد: هيا بجبوج/ غرافيك: ماهر الجوهري

تكرم جائزة «آي جي نوبل»، التي أطلقها مارك أبراهامز في عام 1991، الإنجازات المضحكة، والغريبة، وفي كثير من الأحيان غير المفيدة أو غير العملية، إلا أنها قائمة على العلم لإثبات صحتها من عدمها. وفي شهر سبتمبر من كل عام، يقام حفل جائزة «آي جي نوبل» في مسرح ساندرز بجامعة هارفارد، للاحتفاء بـ10 إنجازات غير عادية أو تافهة في البحث العلمي، بحضور 1100 متفرج، لتوزيع الجوائز على الفائزين الجدد، وفي بعض الأحيان يتم توزيع هذه الجوائز من قبل الحائزين جوائز نوبل.

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