الموز.. سلاح فعّال لمحاربة التوتر

المصدر: كولن - د.ب.أ

أكد طبيب ألماني أن التوتر المستمر يهدد الصحة، إذ يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والشد العضلي واضطرابات النوم وتساقط الشعر.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية ينصح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية، الدكتور إنجو فروبوزه، بمحاربة التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل وتمارين التنفس.

كما يعد المغنيسيوم سلاحاً فعالاً لمحاربة التوتر النفسي، ولهذا الغرض يمكن تناول ثمرة موز. ومن المهم أيضاً تنظيم الجدول اليومي بقدر الإمكان بحيث لا يكون إيقاعه محموماً.