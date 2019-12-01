مشاهير الـ «هيب هوب» يشعلون أجواء حفلات يا سلام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أشعل مغني الراب وكاتب الأغاني والمنتج الحائز جوائز الغرامي، Future، مسرح ميدان دو، وشاركه الأداء مغني الهيب هوب المحبوب جماهيرياً Gucci Mane، الليلة قبل الماضية، في اليوم الثاني من مهرجان يا سلام لما بعد السباق من تقديم دو لايف.

وقدّم Gucci Mane الذي ترشح لجائزة الغرامي حديثاً، مجموعة من أغانيه المعروفة، واستمرت الحفلة الموسيقية بأجوائها الحماسية عندما ظهر على المسرح الفنان العالمي Future ليؤدي مجموعة من أغانيه التي حطمت أرقام استماع قياسية، بالإضافة إلى أغنيته التي نالت جائزة غرامي.

كما أشعل مغني الراب الإماراتي مصطفى إسماعيل، المعروف باسم Freek أجواء جمهور مدينته، أبوظبي. وكان Freek أحد مشتركي مسابقة يا سلام للمواهب الناشئة في الأعوام السابقة، التي تعمل دائماً على دعم المواهب الموسيقية المحلية الصاعدة. كما تنضم Lana Del Rey لفناني مهرجان يا سلام لعام 2019، وتليها في ختام المهرجان مجموعة الروك العالمية The Killers.