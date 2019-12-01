برج نامسان في سيؤول يتزيّن بعَلم الإمارات

المصدر: سيؤول - وام

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن برج جبل نامسان، أحد أبرز معالم العاصمة سيؤول، سيتزين بعَلم دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم غد الاثنين الثاني من ديسمبر، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء، عن بيان لوزارة الخارجية الكورية، أن هذه الفعالية النادرة تأتي استجابة لتزيين برج خليفة في دبي، بعلم كوريا الجنوبية، يوم 15 أغسطس، بمناسبة يوم استقلال كوريا.

وأشارت «يونهاب» إلى أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية تسعيان لتأسيس علاقة شراكة استراتيجية بينهما، على المستويات كافة، ومنها المستوى الشعبي، حيث تحتفلان العام المقبل بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.