5 أرقام إماراتية دخلت «غينيس» احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «غينيس»، السلطة الرسمية لكسر وتسجيل الأرقام القياسية في العالم، عن نخبة من الأرقام القياسية التي حققتها مؤسسات من الإمارات، تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي الـ48. واشتركت جميع الأرقام القياسية التي كشفت عنها المؤسسة بموضوع واحد هو التسامح.

وشملت الأرقام التي سجلتها «غينيس» للأرقام القياسية احتفالاً باليوم الوطني الـ48 في الإمارات:

1. أكبر سجادة زهور طبيعية في العالم

أطلقت وزارة التسامح يوم 22 نوفمبر، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية، على مدار ثلاثة أيام، بمنطقة الفيستيفال سيتي دبي، مبادرة لكسر الرقم العالمي لأكبر سجادة زهور طبيعية في العالم. وشارك نحو 5000 متطوع من طلاب الجامعات والأسر والعمال والموظفين، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والنساء، في حياكة هذه السجادة، التي بلغت مساحتها 5400 متر مربع، وضمت خمسة أطنان من الزهور.

2- أكبر عدد جنسيات ينشدون سلاماً وطنياً

في مبادرة لافتة نظمتها مؤسسة وطني الإمارات، يوم 25 نوفمبر، اجتمعت 120 جنسية مختلفة من أنحاء الدولة، بهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد جنسيات ينشدون سلاماً وطنياً، والذي وقف سابقاً عند 117 جنسية، وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 324 مشاركاً.

3- أكبر علم يرفرف خلال قفزة حرّة من طائرة

نجحت «سكاي دايف دبي» في تحقيق إنجازٍ عالميٍ يوم 25 نوفمبر، بكسرها الرقم القياسي لأكبر علم يرفرف خلال قفزة حرّة من طائرة. وبلغت مساحة العلم 144.28 متراً مربعاً، واستمر فتحه لمدة 38 ثانية في سماء مدينة دبي، خلال احتفالاتها باليوم الوطني.

4- أكبر صورة لصاروخ فضائي يشكلها بشر

نجحت مجموعة Pace للتعليم، في كسر الرقم القياسي لـ«أكبر صورة لصاروخ فضائي يشكلها بشر»، وذلك احتفالاً بإنجاز دولة الإمارات التاريخي، بإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

5- أكبر عدد جنسيات على متن طائرة واحدة

هبطت طائرة الإمارات A380، في ختام رحلتها التاريخية EK2019، على أرض مطار دبي الدولي، بعد ساعة ونصف الساعة من التحليق في أجواء الإمارات، وسيرت الناقلة هذه الرحلة الخاصة لمرة واحدة، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، و«عام التسامح». وشكلت الرحلة، التي لم يسبق لها مثيل في صناعة الطيران، مبادرة فريدة، سلطت الضوء على روح الوحدة، وإشراك مختلف أطياف المجتمع، وكان على متنها ما يزيد على 541 راكباً من 125 جنسية، احتفلوا بروح الانتماء، والفخر بالعيش والعمل في دولة الإمارات التي يعتبرونها وطنهم الثاني.