«ديوكس نخلة دبي».. عروض مميزة في اليوم الوطني

المصدر: الامارات اليوم - دبي

بمناسبة اليوم الوطني الـ48، يقدم «ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل»، للمقيمين والزوار خصماً بنسبة 30٪ على أفضل الأسعار المتاحة. وللاستفادة من عروض الإقامة في الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر والثالث من ديسمبر، باستخدام رمز UAEND في الحجوزات المباشرة.

يتميز الفندق الكائن في موقع استثنائي على ساحل الخليج العربي، بشاطئ خاص وإطلالات ساحرة على «دبي مارينا». يمكن للنزلاء خوض تجربة من الرفاهية البريطانية في كل غرفة من الغرف التي يبلغ عددها 566، المزوّدة بأحدث وسائل الراحة، والمصممة بأناقة كلاسيكية.

وقال مدير عام فندق «ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل»، خوان كارلوس رينا كوماس: «مع اقتراب اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، هذه المناسبة الغالية على قلوب المواطنين والمقيمين. أصبح الفندق جاهزاً ليقدم لضيوفه تجربة من وحي المناسبة لا تنسى، حيث سنقدم العديد من العروض الخاصة، منها خصم 30% على أفضل أسعار الغرف المتاحة، كما يمكن للعائلات الاستفادة من الإقامة المجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وإضافة إلى خدمة النقل المجانية إلى (دبي مارينا) و(مول الإمارات) و(دبي مول)».