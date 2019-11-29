«حياة بليس».. عروض عائلية احتفالية

المصدر: الامارات اليوم

احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، تقدم فنادق «حياة بليس دبي» للمقيمين والزوار خصومات مميزة للاحتفال بهذه المناسبة، حيث ستكون العطلة الوقت المثالي للاستمتاع مع العائلة والأصدقاء في «حياة بليس دبي -‏ جميرا»، الذي يقدم خصماً بنسبة 25% على الحجوزات المباشرة.

ويقدم «حياة بليس» لضيوفه إقامة فاخرة في غرفه الأنيقة، يوفر لنزلائه أفضل الخدمات الودودة والفاعلة. كما يضم الفندق

ذات (النجوم الأربع) مطعماً يقدم جميع أنواع المأكولات، ومطعم «ووكس» الآسيوي المتخصص، وصالة للاسترخاء بعد عناء يوم حافل، ومنفذاً للوجبات الخفيفة يفتح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويحظى الضيوف المقيمون في الفندق بخدمة الـ(واي فاي) المجانية، وأجهزة الكمبيوتر العامة الموصولة بخدمة الإنترنت السريعة، ووجبات الفطور المجانية، ومركز للياقة البدنية، ومسبح خارجي.