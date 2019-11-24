هندية بـ 19 إصبعاً في قدميها تعاني الأمرّين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لم تتوقف معاناة هندية في الـ 63 من العمر عند التشوّه الخلقي، وكثرة الأصابع في قدميها ويديها، إذ تعاني أيضاً من المعاملة والتعليقات السيئة من جيرانها.

ونقل موقع «روسيا توداي» عن «ديلي ميل» البريطانية أن كومار ناياك التي ولدت

بـ19 إصبعاً في قدميها، و12 في يديها «بالكاد تغادر منزلها في مقاطعة غانجام التابعة لولاية أوديشا الهندية، لأن السكان يسيئون معاملتها بسبب حالتها الشاذة».

وأضاف أنها «لم تتمكن من الحصول على العلاج منذ سنوات عدة، لأن أسرتها لم تكن تملك المال الكافي لذلك، ما جعلها تتعلم التعايش مع التعليقات السيئة، وغالباً ما تبقى في المنزل لتجنب ذلك».

وقالت كومار، بحسب الموقع: «ولدت بهذا العيب، ولم يكن باستطاعتي الحصول على العلاج، لأنني أنتمي إلى عائلة فقيرة.. مرت 63 سنة وأنا بهذه الحالة التي أعيشها اليوم، فيما يعتقد السكان القريبون أنني ساحرة ويبقون أنفسهم بعيداً عني».