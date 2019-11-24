سرقة حلي بـ 366 ألف دولار من مغنية «فانسي»

المصدر: أتلانتا - رويترز

أبلغت المغنية إيجي أزيليا، صاحبة أغنية «فانسي»، التي حققت نجاحاً كبيراً، عن سرقة حلي بقيمة تتجاوز 366 ألف دولار من منزلها في أتلانتا.

وأخبرت إيجي (29 عاماً)، واسمها الحقيقي أميثيست كيلي، الشرطة بأن لصاً سرق أشياء تشمل خواتم ألماس قيمتها 70 ألف دولار، وساعة ذهبية مرصعة بالألماس قيمتها 57 ألف دولار، وخاتم خطبة من الألماس أيضاً.

وأضافت كيلي - التي نشأت في أستراليا، واشتهرت بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة في سن الـ16 - للشرطة إنها كانت بمفردها في قبو المنزل المستأجر بأتلانتا، في 15 نوفمبر، عندما سمعت وقع أقدام في غرفة الطعام بالطابق الثاني.

وأضافت أنها كانت ليلة ممطرة، وظنت أنه صديقها بلايبوي كارتي مغني الراب (23 عاماً)، بعدما تركت الباب الخلفي مفتوحاً انتظاراً لعودته.

وأبلغت كيلي وصديقها الشرطة، في 17 الجاري، بعدما اكتشفا اختفاء حقيبة جويارد زرقاء يحتفظان‭ ‬فيها بجميع مقتنياتهما الثمينة.

وذكرت كيلي أنهما استعرضا تسجيلات كاميرات المراقبة وشاهدا رجلاً يدخل المنزل من الباب الخلفي قبل يومين، ويغادر بعد ثماني دقائق وبحوزته حقيبة.

وقال كارتر للشرطة إنه يعتقد أن المشتبه فيه كان مسلحاً، مضيفاً أنه كان يرتدي قناعاً داكناً وقفازين، وفقاً لما شاهده في التسجيل المصور.