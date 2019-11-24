طاقم «باتمان» الأصلي.. للبيع

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

يطرح طاقمان من ملابس باتمان وروبين، وُصفا بأنهما الزيان الوحيدان الكاملان اللذان ارتداهما بطلا المسلسل التلفزيوني، الذي عرض في الستينات، للبيع بمزاد في لوس أنجلوس.

وارتدى الممثلان، آدم ويست وبرت وارد، طاقمي الأزياء، وهما ضمن مجموعة تضم أكثر من 200 قطعة، ترجع لعصر الثقافة الشعبية في الستينات، مطروحة للبيع، وجمعها الأميركي، جون أزاريان، على مدى أكثر من 30 عاماً.

وذكرت دار «بروفيلز إن هستوري» للمزادات، أول من أمس، أنه من المتوقع أن يجلب الطاقمان بين 150 ألفاً و200 ألف دولار في المزاد، الذي يقام في 17 ديسمبر المقبل. وقال أزاريان إن طاقمي أزياء بطلي برنامجه التلفزيوني المفضل في الطفولة، سيعرضان للبيع معاً، وأضاف «لا أريد أن أفرقهما، إنهما الطاقمان الوحيدان الأصليان والكاملان في العالم، هناك أطقم أخرى لكن ينقصها بعض القطع، وهناك قطع غير أصلية لكن التي أملكها أصلية 100%».

تشمل القطع الأخرى في المزاد سترات ارتداها ليونارد نيموي، الذي جسد شخصية مستر سبوك، ووليام شاتنر في شخصية كابتن جيمس تي. كيرك، في مسلسل «ستار تريك: ذا أورجينال سيريس»، والزي الذي ارتدته ليندا كارتر في مسلسل «وندر وومن» في السبعينات، والطاقم الوردي الشهير في مسلسل «آي دريم أوف جني» الذي يتوقع أن يباع مقابل ما يصل إلى 55 ألف دولار.