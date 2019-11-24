مليونا دولار جوائز مهرجان «نيكسوس»

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

ضمن موسم فعاليات الرياض، المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، ينطلق مهرجان نكسوس، خلال الفترة من الخامس إلى السابع من ديسمبر المقبل.

ويؤكد المنظمون أن المهرجان سيشهد توزيع أضخم جوائز على مستوى المنطقة في مجال الألعاب الإلكترونية وألعاب الشبكات، مع تقديم شركة «ريوت جيمز» الأميركية أكثر من مليوني دولار تتوزع على ست مسابقات.

ويهدف المنظمون إلى تقديم تجربة عائلية ممتعة متاحة للمشاركين من جميع الأعمار، من خلال 23 نشاطًا مختلفاً وألعاباً صغيرة تعطي اللاعبين والضيوف الفرصة للتواصل والتعرف إلى الأبطال المفضلين بأسلوب تفاعلي ممتع.

وقال المدير العام لألعاب «ريوت جيمز» في الشرق الأوسط، أونور تيمر: «نسعى إلى تقديم تجربة مختلفة لمجتمعنا ولاعبينا في المنطقة منذ افتتاحنا لمكاتبنا منذ أكثر من عام. ويمثل مهرجان نكسوس خطوتنا الأولى نحو تعزيز وجودنا في المنطقة، لدعم لاعبينا ووضع المزيد من الجهود لتطوير ألعاب مناسبة للجميع».