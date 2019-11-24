مؤسسة خولة للفن والثقافة تنظم ورشة عن الخط العربي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة خولة للفن والثقافة، المنصّة الفنية التي أسستها حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سموّ الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، في أبوظبي، لرعاية فن الخط العربي بجميع مدارسه واتجاهاته، ورشة فنية بمقرها في معسكر آل نهيان بأبوظبي

تضمنت الورشة، التي قدمها الفنان التونسي نجا المهداوي، وشاركت فيها مجموعة من الشابات الراغبات في تعلم فن الرسم، عرضاً لفيلم وثائقي حول أهم أعمال المهداوي، الذي شارك في معارض وورش فنية في بلدان عربية وأجنبية.

وأشاد الفنان في بداية الورشة بالفعاليات التي تنظم في العاصمة الإماراتية، منها «فن أبوظبي»، الذي يستضيف عدداً كبيراً من أهم أعمال الفنون في العالم.

وقال الفنان، الذي يشتغل فنياً على توظيف الخط العربي في أعماله على نحو غير تقليدي: «إن أبواب المتاحف العالمية أصبحت مفتوحة أمام الفنون العربية التي يدخل فيها التراث، ما يؤكد أن التراث العربي يمارس دوراً مهماً في استنهاض مختلف الفنون».