4 مبدعين في لجنة تحكيم «سكة الفني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن لجنة تحكيم الدورة الـ10 من مهرجان سكة الفني 2020، الذي ينظم في الفترة من 19-29 مارس المقبل، ضمن فعاليات موسم دبي الفني في نسخته السابعة. وتتكون اللجنة من أربع شخصيات بارزة من رواد الثقافة والفنون والتصميم، هم: المصمم غسان سلامة، والفنانة شيخة المزروع، والمستشار الثقافي جوسيبي موسكاتيلو، ونائب مدير مركز تشكيل ليسا بول لوشجار.

وتتمثل مهمة اللجنة في اختيار قائمة الفنانين الذين سيتأهلون للمشاركة بأعمالهم وإبداعاتهم في مهرجان سكة الفني 2020، إذ يتيح المهرجان في نسخته العاشرة الفرصة للفنون بجميع أنواعها، وللموهوبين في كل مجالات الفنون الأدائية والاستعراضية والغنائية للمشاركة، كما يركز للمرة الأولى على الفنون الرقمية، إذ اقتصرت العام الماضي على الفنون البصرية، ما يُوسِّع آفاق الإبداع، ويُضاعف مساحات الجمال، ويضيف الكثير لرصيد الابتكار والتنوع الذي تمتلكه دبي. وسيجري أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، الذي يقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عملية تقييم دقيقة لطلبات المشاركة المقدمة من الفنانين، تُحدد من خلالها أسماء الذين سيسهمون في إثراء المشهد الفني والجمالي في دبي، وتحويل أروقة حي الفهيدي التاريخي الذي سيحتضن فعاليات «سكة 2020» إلى لوحات إبداعية تفاعلية بتصاميم جذابة. وجاء اختيار أعضاء لجنة التحكيم لما يمتازون به من أرشيف غني وخبرات كبيرة، ستضاف للمهرجان، إذ يعد غسان سلامة - الذي شغل منصب المنسق العام لأسبوع دبي للتصميم 2019 - علامة في عالم التصميم. فيما تعتبر شيخة المزروع فنانة متعددة الاختصاصات، تركز على خامات مميزة كالمعادن والزجاج في أعمالها. كما يمتلك جوسيبي موسكاتيلو خبرة تزيد على 15 عاماً في مجال التطوير الثقافي والفني في الإمارات، وتمتاز ليسا لوشجار بفكر إبداعي، وستسهم من خلاله في إثراء المهرجان. من جهتها، أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي هالة بدري، أن «المهرجان أسهم خلال دوراته السابقة في تفعيل الحراك الفني بشكل فاعل، وها هو يكمل مسيرته هذا العام بفتح المجال لمختلف أنواع الفنون، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الجديدة التي تهدف لجعل دبي مركزاً ثقافياً عالمياً وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب». وقالت: إن «المهرجان يلعب دوراً بارزاً في تحقيق أهداف الهيئة، التي توافق أهداف دبي أرض المواهب، ومن خلال اختيارنا المدروس لأعضاء لجنة تحكيم المهرجان، سنحظى بمشاركة المبدعين الذين سيثرون الساحات بلمساتهم الخلاقة، وسيكون لدينا مزيج إبداعي يضفي على المشهد الكثير من القيم الجمالية».

هالة بدري: دورة متميزة

قالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إن «أعضاء لجنة التحكيم سيوظفون خبراتهم في سبيل الارتقاء بمهرجان سكة الفني، وتقديمه بروحٍ متجددة، ما يقدم دورة متميزة تليق بالمستوى الاحترافي العالي لموسم دبي الفني، ويبرز الوجه الحضاري لدبي بأفضل صورة».

