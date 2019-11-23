هاندكه الفائز بـ «نوبل» يطرد صحافياً من منزله

المصدر: فيينا - د.ب.أ

أنهى النمساوي بيتر هاندكه، الحائز جائزة نوبل للأدب، حواراً كان يُجرى معه، وطلب من الصحافي مغادرة منزله القريب من باريس، رداً على سؤال بشأن جواز سفر يوغسلافي صدر لهاندكه عام 1999، حسبما ذكرت وسائل الإعلام النمساوية أمس.

وأثار قرار الأكاديمية السويدية منح جائزة الأدب للعام الجاري لهاندكه انتقادات في العديد من دول البلقان، حيث يُذكر للكاتب موقفه الموالي لصربيا، خلال الحروب اليوغسلافية، في حقبة تسعينات القرن الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية (أيه.بي.أيه)، أمس، أن محررها الثقافي فولفجانج هوبر - لاند شعر بضيق هاندكه، في نهاية الحوار، عندما سأله عن جواز سفر يوغسلافي صدر لهاندكه في 1999.

وقال هاندكه للمحرر: «فلنتوقف الآن. ومن فضلك اترك المنزل.. أتمنى ألا أراك ثانية في استوكهولم».