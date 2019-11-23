5 أخطاء شائعة «مفاجئة» عن غذائنا

المصدر: حياة الحرزي - دبي

يتصدّر موضوع الصحة قائمة اهتمامات الناس اليوم، وذلك لرغبة الكثيرين منا في الحفاظ على أسلوب حياة متوازن وسليم يجنبهم الأمراض، ويقيهم المشكلات الصحية الكثيرة وتداعياتها على حياة الأفراد.

ولأن مائدتنا العربية زاخرة دوماً بأشهى أنواع الأطباق اللذيذة والنكهات المتنوعة، فإننا قد لا ننتبه في الكثير من الأحيان إلى خيارات الطعام التي نستهلكها يومياً ونُقبل على تناولها بشكل مستمر، فنتشبث بالتالي بأفكار جاهزة قد لا تكون دوماً مستندة إلى الحقائق، ما يفسح المجال للأخطاء والمعتقدات التي نكتشف منها تباعاً خمسة تفسيرات قد تفاجئنا.

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