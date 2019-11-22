نهار ممتع وصحي على طريقة «أرماني»

المصدر: الامارات اليوم

يوفر «أرماني /‏ سبا»، بأسعار مدروسة ومناسبة من خلال تجربة بحسب الطلب، يوماً من الاسترخاء والإلهام، بمساعدة معالجين محترفين يأخذون الضيف في رحلة تستمر 100 دقيقة من العلاجات التي تصمم خصيصاً للضيف. استلقِ واسترخِ من خلال علاج متميز للوجه مدته ساعة واحدة، باستخدام مستحضرات أرماني للعناية بالبشرة، بينما يضع معالجونا بمهارة مستحضر Crema Nera‏ لها ومستحضر Skin Minerals‏ له على الوجه، باستخدام الأحجار الساخنة والباردة لترميم جميع أنواع البشرة، وتحسين مظهرها وتنعيمها. استسلم لجلسة تدليك للظهر مدتها 30 دقيقة، وتخلّص من أيّ عقد ناتجة عن التوتر، ثم انتقل للاستمتاع حصراً بمرافق أرماني /‏ تيرمي بفضل تذكرة دخول ليوم كامل. بدءاً من الأول إلى 30 نوفمبر الجاري.