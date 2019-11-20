وجهة تسوّق وترفيه جديدة في دبي تفتح أبوابها بعد أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يفتح «نخيل مول» وجهة التسوق والمطاعم والترفيه الجديدة في قلب جزيرة نخلة جميرا، أبوابه يوم الخميس المقبل، بمجموعة من الفعاليات الاحتفالية، والعروض الترويجية.

ويقع المركز الجديد في نخلة جميرا المشهورة عالمياً، وتبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم، ويحتوي على أكثر من 300 متجر ومطعم وخدمات ترفيهية، ومجمع فوكس سينما الذي يضم 14 شاشة.

وأعلنت إدارة «نخيل مول» أنها ستنظم عدداً من الأنشطة الترفيهية الحية والعروض الترويجية والفعاليات للاحتفال باليوم الوطني، مع جوائز بمليون درهم، من بينها سيارة «مازيراتي».

وأشارت إلى أن من بين أبرز الفعاليات العروض المسرحية الحية «ماي ليتل بوني» (28 و29 الجاري)، وعرض «بيبي شارك» من 1 - 3 ديسمبر المقبل، إضافة إلى عروض الترفيه المتجولة والفرق الحية وورش العمل للأطفال.

