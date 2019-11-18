«فنون الأشرطة» تجتذب الصغار في القرية التراثية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظيت أولى ورش العمل الفنية، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في القرية التراثية بالقرية العالمية، بإقبال لافت من الأطفال، وسط أجواء من المرح والفائدة.

ودشنت ورشة فنون الأشرطة اللاصقة برنامج المركز، الذي سيشمل سبع ورش متنوعة، تنظم على مدار ستة أشهر، بواقع واحدة كل ثلاثة أسابيع، بالتعاون مع «ميداف استوديو».

وقالت الفنانة التشكيلية، علياء لوتاه، التي أشرفت على الورشة: «سعيدة بالمشاركة في المبادرة لتعليم المشاركين مهارات فنية جديدة، وفي هذه الورشة كان التحدي هو كيفية إظهار لوحات تراثية بأسلوب عصري، وقمنا بتبسيط الأمور للأطفال».