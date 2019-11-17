«طيران الإمارات» تجمع أكبر عدد من الجنسيات في رحلة تاريخية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» عن عزمها تشغيل طائرة إيرباص A380، لمرة واحدة، في رحلة تاريخية، وسابقة فريدة من نوعها، في 29 نوفمبر الجاري.

وتسعى الناقلة، من خلال الرحلة، إلى جمع أفراد من أكبر عدد من الجنسيات، والاحتفال بمختلف المجتمعات والثقافات التي تعيش على أرض دولة الإمارات. وتهدف الناقلة إلى جمع أكبر عدد من الجنسيات على رحلتها «ئي كيه 2019»، للقيام بجولة ممتعة في أجواء الإمارات. وستحمل الطائرة ملصق «عام التسامح»، الذي يظهر أشخاصاً من خلفيات وثقافات متعددة، يمسكون بأيدي بعضهم بعضاً، ويحتفلون بتعدد الثقافات في الدولة. وسيتم وضع الملصق على جانبي الهيكل الخارجي للطائرة. ويمكن للراغبين الانضمام إلى الرحلة، التي ستسير في 29 الجاري، تسجيل أسمائهم وجنسياتهم وتفاصيل التواصل معهم على الموقع https:/‏‏/‏‏www.emirates.com/‏‏ae/‏‏arabic/‏‏campaigns/‏‏6798959/‏‏national-day،

لكي يتم ترشيحهم للمشاركة.