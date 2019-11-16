لهذا لا يزال عبدالله بالخير «عازباً»: أبحث عن زواج ممتلئ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف الفنان عبدالله بالخير عن سبب عزوفه عن الزواج، ملخصاً الأمر ببحثه عن «زواج ممتلئ يتوافر فيه الحب الحقيقي»، مضيفاً أن كثيرين من الناس يتزوجون بسبب الضغوط وعادات الأهل وليس بسبب الحب والتوافق؛ ما يتسبب في النهاية إلى الانفصال أو أن يعيشوا في مشاكل مستمرة.

وتابع بالخير لدى حلوله ضيفاً على برنامج «معالي المواطن» الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني أنه يبحث عن الحب وشريكة تعشقه لذاته، وليس لشهرته وماله وغيرهما من الأمور.

وقال إن الانسان تحوّل إلى كائن مبرمج يولد ويكبر، وعليه أن يتزوج فقط لأن العادات وشكل الحياة العام يفرضان هذا الأمر، حتى لو كان على حساب سعادته، مشيراً إلى أنه رأى ذلك في عدد من أصدقائه ومعارفه غير السعداء في زواجهم، ويواجهون المشاكل المستمرة، وهذا لا ينفي سعادة بعضهم، خصوصاً من استطاع أن يجد الحب.

وأكمل بالخير: «الزواج 4 أنواع؛ منها الممتلئ أو المتكامل والذي تتوافر فيه السعادة والانسجام ويتميز بالحب المتبادل؛ والنوع الثاني العادي الذي لا يشعر فيه الزوجان بالمتعة رغم كونهما سعيدين»، موضحاً أن النوع الثالث هو المحايد؛ أي الذي يتم بتدبير من الأهل، أما الرابع فالتعيس الذي تدعو إليه الظروف. وأكد أنه يفضل النوع الأول، وأنه يبحث عن شريكة تحبه وتعشقه.