الفلبين: أول إصابة في الرئة بسبب السجائر الإلكترونية

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

أعلنت الفلبين، أمس، عن أول حالة إصابة في الرئة نتيجة استخدام السجائر الإلكترونية، التي انتشرت في البلاد، رغم التحذيرات من التدخين الإلكتروني. وقالت وزارة الصحة إن الحالة تعود لفتاة (16 عاماً) من منطقة فيساياس بوسط البلاد، وقد نقلت إلى المستشفى في 21 أكتوبر الماضي، بسبب «بداية مفاجئة لضيق تنفس شديد». وكان يعتقد في البداية أن الفتاة مصابة بعدوى في الرئة، لكن بعد إجراء مزيد من الفحوص، تبين أنه ينطبق على الحالة معايير «إصابة الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية أو التدخين الإلكتروني» بناءً على إرشادات «مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها» في الولايات المتحدة.

واتضح أن الفتاة دخنت السجائر الإلكترونية يومياً لأربعة أشهر، ودخنت أيضاً السجائر العادية.