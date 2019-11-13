أصالة تهدي جمهورها «المصطفى».. بمناسبة المولد النبوي

المصدر: دبي- الامارات اليوم

ودع مهرجان الموسيقى العربية، الليلة الماضية، جمهوره بحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية شمل توزيع جوائز مسابقات الغناء والعزف للمواهب الصاعدة، وأحيته المطربة السورية أصالة.



أطلت أصالة بفستان بنفسجي اللون من تصميم اللبناني نيكولا جبران، وقدمت بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته باقة من أحدث أغانيها، منها «60 دقيقة حياة» و«نكتة بايخة» و«حاجة متخصكش» و«بنت أكابر» و«مهتمة بالتفاصيل» و«جابوا سيرته» و«خانة الذكريات». كما أهدت الجمهور أغنية «المصطفى» من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم بمناسبة المولد النبوي.



وبالتزامن مع حفل المسرح الكبير أقيم حفل آخر للمطربة المصرية حنان ماضي على مسرح معهد الموسيقية العربية بالقاهرة بمصاحبة المايسترو أحمد عبدالشافي.



وفوق مسرح سيد درويش بالإسكندرية قدم علي الحجار فاصلاً غنائياً، وسبقته فقرة للمغنية ريهام عبدالحكيم