5000 زائر يحتفلون بالعيد الـ 40 لحدائق المنتزه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمشاركة 5000 زائر، احتفلت حدائق المنتزه، الوجهة العائلية الترفيهية المتميزة في الشارقة، بعيدها الـ40 بكرنفال فني تحت عنوان «40 عاماً من المرح والأسطورة مستمرة»، طافت فيه شخصيات الفيلم الخيالي الشهير «ويزرد أوف أوز» (The Wizard of Oz ) بملابسها المزخرفة مرافق المنتزه، وبمشاركة العائلات وأطفالها الذين ارتدوا أزياء شخصياتهم المفضلة.

واستضافت حدائق المنتزه سلسلة من الفعاليات الاحتفالية التي أقيمت في الحديقة الترفيهية «جزيرة الأساطير»، أخيراً، وتضمن الاحتفال عروضاً جوالة يومية وعروضاً مسرحية، وتمكن الأطفال في نهايته من لقاء شخصيات الفيلم والتقاط صور تذكارية معها، إلى جانب حفلة تنكرية وهدايا للزوار، كما كان من أبرز تلك الفعاليات عروض ألعاب نارية أضاءت سماء الشارقة بألوانها المختلفة. وقال المدير العام لحدائق المنتزه، خالد القصير: «أكثر ما يسعدنا هو رؤية الابتسامة ترتسم على وجوه الأطفال والزوار الذين يحملون معهم ذكريات جميلة، وهو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها حدائق المنتزه التي احتفلت بمرور 40 عاماً على افتتاحها، وتمكنت خلالها من تعزيز مكانة إمارة الشارقة على الخريطة السياحية».

وافتتحت حدائق المنتزه في عام 1979، ونجحت على مدار أربعة عقود في تطوير وتحديث مرافقها الترفيهية والخدمية ومعالمها السياحية وفق أعلى معايير السلامة الدولية.