32 ألف علم تزيّن أبوظبي في احتفالات «اليوم الوطني»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضمن استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، شارفت بلدية مدينة أبوظبي على الانتهاء من تزيين العاصمة وضواحيها بآلاف الأعلام والتشكيلات الهندسية الضوئية من الأنوار.

كما تتزين العاصمة بعبارات ترسّخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة، وتعلي من معاني اليوم المجيد، الذي وحّد شعب الإمارات، وأرسى أنجح تجربة وحدوية في العالم العربي.

وأعلنت البلدية أن نسبة الإنجاز وصلت إلى أكثر من 55%، وتشمل أعمال الزينة تركيب أكثر من 32 ألف علم.

وأشارت إلى أنها أكملت تركيب الزينة داخل أبوظبي، مثل كورنيش أبوظبي، وكذلك خارج المدينة في عدد من المواقع، منها: مدينة محمد بن زايد، وشخبوط، وخليفة، والشهامة القديمة والجديدة، والوثبة، والسمحة الجديدة والقديمة، والمفرق، وبني ياس.

وتوقّعت البلدية أن يكتمل إنجاز مشروع زينة اليوم الوطني بنسبة 100% في 20 الجاري.

وأكدت البلدية أنها حرصت على تضمين الأشكال الهندسية الضوئية عبارات تعكس مكانة اليوم الوطني لدى الجميع، وتعبّر عن الفرح والفخر بهذه المناسبة الغالية، ومن هذه العبارات: «أنا إماراتي، عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا، وطن الأمان، شهداؤنا رمز عزتنا، عاش العلم يا إماراتنا».

وتضمنت أعمال الزينة الضوئية تركيب أشكال هندسية مستمدة من وحي المناسبة الوطنية، ومعبرة عن ابتهاج المواطنين والمقيمين بالمناسبة الغالية، كما تضفي في الوقت نفسه منظراً جمالياً يزيد المدينة وضواحيها تألقاً.

- بلدية أبوظبي:

«نسبة إنجاز أعمال الزينة وصلت إلى أكثر من 55%».