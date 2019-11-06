الأقصر تحتفي بالفنون الإفريقية

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

تستضيف جامعة الأقصر المصرية منتدى الأقصر الأول للفنون الإفريقية، خلال الفترة من 24 - 27 فبراير المقبل.

وقال رئيس جامعة الأقصر الدكتور بدوي شحات، إن المنتدى يتضمن ندوة للنحت والتصوير الضوئي ومعرضاً للفنون التشكيلية ومهرجاناً للأفلام القصيرة، بجانب مائدة حوار مستديرة حول واقع ومستقبل الفنون بالقارة السمراء، ومؤتمر «إفريقيا.. تحديات المستقبل».

من جانبه، قال مقرر المنتدى الدكتور أحمد محيي حمزة، إن المنتدى يأتي في إطار سعي الجامعة لاستعادة الوجه الثقافي والتشكيلي والحضاري لمدينة الأقصر التي كانت عاصمة لمصر القديمة، عبر إقامة معارض ومؤتمرات ومنتديات في مختلف الفنون، بهدف تعزيز المكانة السياحية والتاريخية للمدينة في عيون زوارها من سياح العالم، واستعادة الدور الحضاري الذي كانت تتفرد به المدينة على مدار آلاف السنين. يُذكر أن مدينة الأقصر تضم بين جنباتها مئات المقابر، وعشرات المعابد التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة، وتجلب مئات الآلاف من السياح في كل عام. وسبق اختيار الأقصر عاصمة للسياحة الثقافية بالعالم، لكونها أحد أهم مقاصد السياحة الثقافية بالعالم، لما تحويه من كنوز فرعونية ومعالم حضارية تمثل تراثاً للإنسانية جمعاء.