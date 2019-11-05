ملاك الحسيني "تريند".. مغردون: مغرورة وقليلة خبرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شنّ مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حملة انتقادات واسعة على الإعلامية السعودية ملاك الحسيني، بسبب طريقة حديثها مع أحد الضيوف الذين استضافتهم في إحدى حلقات برنامجها، على شاشة "إم بي سي". وتصدر وسم "ملاك الحسيني" الترند، واعتبر الناشطون أن طريقة حديثها وأسئلتها تعكس غرورها وقلة خبرتها وعدم كفاءتها بالحوار.

وتداول المغردون مقطع فيديو من آخر حلقة قدمتها الحسيني يظهر شاباً يعاني مرض الربو وهو متأثر للغاية، ويقول "بختنق بموت أنا مره" بينما تقول له الحسيني: "أشوفها مشكلة بسيطة ترا في أعمق من كذا، أنظر للناس اللي ما عندها بيوت"، ما دفع الشاب للبكاء بسبب حديث ملاك الذي اعتبره الناشطون في غير محله.