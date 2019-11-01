«بهار»: تجارب فريدة من الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أعلن مطعم «بهار»، وجهة الطعام الشرق أوسطية العصرية في فندق «رينيسانس داون تاون، دبي»، عن دعوة ضيوفه لتجربة قوائم الغداء والعشاء الجديدة التي ستنقلهم إلى عوالم فريدة مع أشهى النكهات المستوحاة من المنطقة.

وتتيح الوجهة المرموقة لروادها نخبة من العروض الجديدة إلى جانب بوفيه الفطور الذي يشتهر به المطعم. ويمكن للضيوف التلذذ بوجبات غداء «إكسبرس» على طراز البوفيه والكومبو، فضلاً عن قائمة العشاء الفريدة. ويشكّل مطعم «بهار» الوجهة الأمثل للضيوف، سواءً الراغبين في وجبات غداء سريعة أو بتجارب غداء أو عشاء هادئة بعد يوم شاق من العمل.

ويتألق مطعم «بهار»، الذي يستمد اسمه من التوابل التي تشتهر بها المنطقة، بتصاميم شرق أوسطية عصرية جذابة. ويكرّس الشيف التنفيذي لمطعم «بهار» مهند الشمالي، خبراته في عالم الطهو لابتكار مفهوم فريد ومتوازن يجمع نكهات الشرق الأوسط التقليدية مع تقنيات الطهو العصرية، ليضمن لضيوفه تجربة عربية أصيلة في كل الأوقات والمناسبات.