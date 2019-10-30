50 درساً في اللياقة يومياً.. مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «كالت فت» Cult.fit، سلسلة نوادي اللياقة البدنية في دبي، أمس، عن توفير دروس لياقة مجانية في إطار دعمها لمبادرة تحدي دبي للياقة الجارية حالياً، من خلال تقديم 50 درساً مجانياً كل يوم. وتماشياً مع رؤية تحدي دبي للياقة، توفر الدروس تمارين متنوعة مصممة بشكل خاص مدة كل منها 30 دقيقة، تشمل التمارين العالية الشدة، والملاكمة، وتمارين القوة والتحمّل، واليوغا، والرقص، بالإضافة إلى تمارين المشاهير «إتش آر إكس». وتتوافر التمارين في فترات عدة على مدار اليوم مع تركّز معظمها خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، ليتمكن أكبر عدد من الأشخاص من الاستفادة من العرض. ويمكن لأي شخص، بمجرد تحميل تطبيق «كالت فت»، أن يحجز عدداً غير محدود من الدروس المجانية مدة كل منها 30 دقيقة في أي من المواقع الخمسة المنتشرة في دبي. وقال مدير «كالت فت» في الإمارات، دارميندرا ميهتا: «يعد تحدي دبي للياقة النشاط الوحيد للياقة البدنية على مستوى العالم الذي يشهد مشاركة من قبل جميع أفراد المجتمع على مختلف فئاتهم، إذ يوفر الفرصة لكل الفئات العمرية لجعل الأنشطة البدنية جزءاً من حياتهم اليومية». وأضاف «انطلاقاً من إيماننا بأهمية الرياضة، فإننا نوصي كل أفراد المجتمع بالحرص على التمرّن يومياً حتى لو لـ30 دقيقة فقط».