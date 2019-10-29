بالصور.. اكتشف سر أجهزة "السكوتر" المنتشرة في شوارع أبوظبي

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

لاحظ سكان أبوظبي في الفترة الأخيرة انتشار عدد كبير من الدراجات الكهربائية "السكوتر" ذات اللون البرتقالي على أرصفة شوارع العاصمة، خاصة في الشوارع الرئيسة مثل الكورنيش، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي هذا النوع من الدراجات في التنقل في التنقل في المدينة.

الواقع أن هذه الدراجات تأتي ضمن خدمة تم اطلاقها في أبوظبي تحت شعار "الميل الأول والأخير"، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى وجهتهم النهائية بطريقة سريعة واقتصادية، باعتبار الدراجات الكهربائية وسيلة تنقل فاعلة وسهلة وصديقة للبيئة للتنقلات اليومية القصيرة للعمل والترفيه، وتربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية والترفيهية، وتطبيقاً لهذه المبادرة؛ تم تحديد مواقع استراتيجية في منطقة الكورنيش، وبالقرب من مواقف النقل العام ومواقع "صف وتنقل" وذلك لتسهيل الرحلات متعددة الوسائط، وتولت شركة "سرْك" بوضع دراجاتها الكهربائية في تلك المواقع.



ويمكن للجمهور استخدام الدراجات وفقاً للباقات الشهرية للمستخدمين الدائمين، وفق عدة خيارات منها؛ 150 دقيقة مقابل 100 درهم إماراتي (33٪ خصم)، 400 دقيقة مقابل 200 درهم إماراتي (خصم 50٪)، أو 1000 دقيقة مقابل 300 درهم إماراتي (خصم 70٪)، وفتح قفل الدراجات الكهربائية مجاناً لعدد غير محدود من الرحلات. وتوفر باقة "سرْك" الشهرية ذات ال 1000 دقيقة، ما يعادل 100 رحلة، أي 3 دراهم لكل رحلة، وأكثر من 30 دقيقة يومياً، وهو ما يكفي لرحلة يومية ذهاباً وإياباً تتراوح من 3 إلى 4 كم لكل اتجاه.

بالنسبة للذين يرغبون في تجربة باقة أصغر قبل الاشتراك الشهري، يمكنهم الاختيار بين باقتين أسبوعيتين، إما 75 دقيقة مقابل 50 درهم إماراتي (33٪ خصم) أو 200 دقيقة مقابل 100 درهم إماراتي (خصم 50٪)، وفتح قفل الدراجات الكهربائية مجاناً لعدد غير محدود من الرحلات.

وللمستخدمين الباحثين عن خيار تذاكر الركوب غير المحدودة من "سرْك"، بما في ذلك تذكرة الساعة الواحدة مقابل 40 درهماً إماراتياً (33٪ خصم)، وتذاكر لمدة ساعتين مقابل 60 درهماً إماراتياً (50٪ خصم)، وتذكرة يومية لمدة 24 ساعة بسعر 100 درهم (96٪ خصم).