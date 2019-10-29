العثور على أكثر من 40 جمجمة في وكر لعصابة مخدرات

المصدر: مكسيكو سيتي - رويترز

قالت السلطات في المكسيك، إن الشرطة عثرت على أكثر من 40 جمجمة، وعشرات العظام، وجنين محفوظ في جرة زجاجية قرب مذبح في وكر كان يختبئ فيه من يشتبه في أنهم مهربو مخدرات في مكسيكو سيتي، خلال دهم تم قبل أيام.

وثُبتت أربع جماجم في المذبح، في حي تيبيتو وسط مكسيكو سيتي، حيث اعتقلت الشرطة 31 شخصاً يوم الثلاثاء، للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة عصابات المخدرات، وفقاً لما قالته حكومة المدينة في بيان. وأمر قاض بالإفراج عن 27 من المشتبه فيهم.

وتظهر صورة نشرها مكتب الادعاء العام في مكسيكو سيتي جماجم معلقة حول المذبح الذي نصب في خلفيته صليب وعليه قناع خشبي.

وأظهرت صور للغرفة نشرتها وسائل إعلام محلية وجود جدار إلى يمين المذبح، عليه رسوم مملوءة بالرموز، شملت هرماً وفوقه يد، وأجراماً سماوية ورأس ماعز ونجمة سداسية بين قرنيه.

وقالت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام، إن السلطات مازالت تحقق في مصدر تلك الجماجم، وأشارت إلى أن عدد ما عثرت عليه السلطات منها بلغ 42 على الأقل.