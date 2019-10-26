25 ألف زائر لاحتفالات «ديوالي» في «دبي فستيفال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضاف دبي فستيفال سيتي مول أكبر احتفالية لمهرجان الأضواء (ديوالي) في دبي الليلة الماضية بحضور أكثر من 25 ألف زائر، الذين كانوا أول المشاهدين لعرض «تخيّل» الجديد تحت عنوان «حديقة هاتي» الذي يستمر لغاية 29 نوفمبر المقبل.

وكشف القنصل العام لجمهورية الهند في دبي شري فيبول، بمشاركة الممثلة الشهيرة نيلا أوشا، الستار عن الاحتفالية التي تُعد نقطة الانطلاق لمهرجان الأضواء الهندي الشهير.

كما شهد حفل الإطلاق المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة السياحة والتسويق التجاري أحمد الخاجة، إلى جانب عدد من المسؤولين.