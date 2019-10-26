المصدر: علي بن ثالث

يتيح لك الغوص فرصة التعرف إلى جزء لا يتجزأ من العالم، مغمور بالمياه، فيه جمال بديع خلاب، وكثير من الإثارة والمغامرات والمتعة، إضافة إلى المعرفة بالعلوم الطبيعية، من خلال تعلمك في دورة الغوص وأثناء الممارسة.

اكتشاف العالم المغمور تحت الماء يحتاج منك إلى التدرب على مهارات خاصة وإتقانها بدرجة عالية، إضافة إلى المعرفة بعلومه الخاصة، لتساعدك على هذا الاكتشاف الرائع والتمتع به. وبعد تعلمك الغوص وحصولك على رخصة وشهادة درجة «غواص مياه مفتوحة»، تكون قد اجتزت أول خطوة مهمة في حياتك نحو عالم جدير بالمغامرة والاكتشاف.

الصورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في مغامرة لاكتشاف أحد كهوف المياه العذبة بالمكسيك.