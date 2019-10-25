احتفلوا بـ «ديوالي» في بوليوود باركس دبي

المصدر: الامارات اليوم - دبي

يستضيف بوليوود باركس دبي، المتنزه الأول والوحيد في الشرق الأوسط المستوحى من بوليوود، بما يوفره من تجارب ترفيهية بوليوودية أصيلة، احتفالات ديوالي المميزة ذات الطابع العائلي، التي بدأت أمس وتستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل.

ويستمتع زوار المتنزه بجولات ألعاب غير محدودة، ومتابعة العروض الترفيهية الحيّة، وبوفيه المأكولات الخاصة بأعياد ديوالي في مطعم «موغال إي أزام». وفضلاً عن ذلك يتزين المتنزه بمظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، وسيكون بإمكان الزوار الالتقاء بشبيهي نجوم بوليوود المفضلين لديهم، مثل شاروخان وسلمان خان.