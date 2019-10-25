مرح الرعب في «آي إم جي» عالم من المغامرات

المصدر: الامارات اليوم - دبي

مرة أخرى تعود «آي إم جي» عالم من المغامرات، أكبر متنزه ترفيهي داخلي في العالم، مع الاحتفال بأنشطة تفاعلية يومياً وعروض تشعركم بالسعادة. سيستمتع الضيوف بعروض ترفيهية مذهلة بدءاً من عروض الزومبي الشهيرة والفندق المسكون، إلى جانب المتاهة المسكونة، كما ستوفر لك لعبة الصيد المرعبة أكثر وسائل الترفيه متعة، حيث يشق الضيوف طريقهم عبر الأنفاق الضيقة مع الظلام والتشويق عند كل منعطف. وترتدي الحديقة حلة مختلفة مشوقة، وتمويه خطوط الواقع للكشف عن شواهد القبور القديمة، والقبور المرعبة والأراضي المحرمة المحظورة في الغابة المسكونة. هذه الغابة المليئة بالأشباح هي جزء من الإضافة الخاصة، وتمتد التجربة المرعبة عبر منطقة آي إم جي بوليفارد.

وتقدم «دي جي بليز» أفضل أغاني الهالوين، واستعراضاً مسكوناً وفلاش الغوغاء، ما يمنح الضيوف تجربة لا تُنسى. ومزيداً من التفاصيل التي سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة، كما ستكون جميع ألعاب «آي إم جي»، عالم من المغامرات الرائعة، ومعالم الجذب السياحي، متاحة في الظلام.