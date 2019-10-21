حليمة بولند في "ورطة": انشق النفنوف

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة إلى موقف صعب حيث تمزق فستانها قبل لحظات من تقديمها لحفل فني لكنها وكعادتها تغلبت على الموقف بطريقتها الخاصة، لكن الحدث تسبب في سجال واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المقطع المصور الذي شاركته لفستانها.

وعبرت الإعلامية الكويتية، في المقطع المصور المتداول، عن حزنها وغضبها، بسبب تمزق الفستان.

وقالت حليمة بولند بنبرة بطريقتها المعروفة: "انشق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة"، معتبرة الأمر بأنه من الحسد.

وارتدت حليمة بولند الفستان الممزق، خلال تقديمها فقرات حفل الفنانين العراقيين، أصيل هميم وحسام الرسام، والذي أقيم أمس الجمعة في قاعة البركة بفندق "كراون بلازا" بالكويت، وذلك بحضور جماهيري كبير.