«دبي ستارز».. ممشى بـ 10 آلاف نجمة للمشاهير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «إعمار» رسمياً المرحلة الأولى من «دبي ستارز» في وسط مدينة دبي، الممشى الذي يكرم أبرز الشخصيات العالمية التي تركت بصمات ذهبية على صفحات التاريخ.

وكشفت «إعمار» عن المرحلة الأولى للممشى خلال مؤتمر حضره نخبة من النجوم والمشاهير والفنانين والمؤثرين، من بينهم التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج، ولاعب نادي الهلال السابق ياسر القحطاني، والنجمة منى زكي، والفنان أحمد حلمي، ونجمة بوليوود سونام كابور، والفنانة بلقيس، والمغني عاطف أسلم.

ومن المقرر أن يضم دبي ستارز 10 آلاف نجمة للمشاهير الذي أثروا الثقافات بفضل أعمالهم في الموسيقى والأفلام والفن والعمارة والرياضة والأدب.

وقالت مدير عام وسط مدينة دبي شيماء بن بريك: «تتميز دبي بتعدد الثقافات، ونفخر بأن نشهد إطلاق مبادرة تمس المقيمين والزائرين في دبي، ما يعكس التجانس النموذجي للثقافات».

وأضافت أن «دبي ستارز محاط بأبرز معالم الجذب في دبي، مثل برج خليفة ودبي مول ودبي أوبرا، ما سيعزّز مكانة وسط مدينة دبي كواحدة من أكثر الوجهات استقطاباً للزوار».