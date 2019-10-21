مطر يحاور لولوة المنصوري في «أبعاد ثقافية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل برنامج «أبعاد ثقافية» استعراضه للمنجز الثقافي في دبي ودولة الإمارات، عبر حلقة جديدة تبث مساء اليوم على قناة سما دبي.

ويتوقف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي جمال مطر عند زيارة أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي، لندوة الثقافة والعلوم في دبي، وتقديمه لمحاضرة «التحولات الاجتماعية والقيمية في دول الخليج العربي». كما يزور فعاليات الدورة الثانية لمعرض «بيج باد وولف» العالمي لبيع الكتب في مدينة دبي للاستوديوهات.

ويستعرض البرنامج إبداعات مصورين عالميين شاركوا في الدورة الرابعة من المهرجان العالمي للتصوير (إكسبوجر 2019) في الشارقة، فيما يستضيف جمال مطر الباحثة والكاتبة الإماراتية عائشة المعيني. وتختتم فقرات الحلقة بحوار مع الروائية الإماراتية لولوة المنصوري، التي حصدت جوائز عدة في القصة القصيرة والرواية.